В Москве загорелся Измайловский кремль

Музейный комплекс Измайловского кремля загорелся в Москве, сообщили ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах. МЧС подтвердило информацию. По данным ведомства, возгорание произошло на рынке «Вернисаж».

Как сообщает ТАСС, пожар начался на первом этаже одного из зданий комплекса, огонь перешел на второй. На месте работают пожарные службы и МЧС. Площадь возгорания составила 50 кв. м.

К 23:13 пожар был ликвидирован, передает МЧС. Пострадавших нет.

Директор Измайловского кремля Александр Ушаков позднее рассказал “Ъ FM”, что пожар произошел рядом с музейным комплексом. Сам музей не пострадал. «Пух тополиный загорелся, а от него — куча мусора. <…> Кто-то, видимо, бросил окурок или поджег пух»,— сообщил господин Ушаков.