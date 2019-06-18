Снимается кино

"Сладкая жизнь" - черно-белый фильм Федерико Феллини, снятый в 1960 году и вызвавший такой скандал в Италии, что его даже запретили к показу. Главную роль в нем исполнил Марчелло Мастроянни, а роль автомобиля главного героя - родстер Triumph TR3A.

Денис Токмаков

Марчелло Рубини - главный герой фильма "Сладкая жизнь", журналист и писатель, вращающийся в богемных и аристократических кругах Рима, но при этом переживающий жизненный кризис. В фильме показаны и автомобили высшего общества: американские спорткары Chevrolet Corvette C1 и Ford Thunderbird, британский Jaguar XK150 и американский кабриолет Cadillac Series 62 Convertible 1958-го модельного года. Сам Марчелло Рубини, которого играет Марчелло Мастрояни, в фильме ездит на британском родстере Triumph TR3A.

Triumph TR3A выпускался с 1957 по 1962 год. Это был традиционный британский родстер для двоих, но в фильме в машину набиваются и четверо. Под капотом стоял рядный четырехцилиндровый мотор мощностью 95 л. с., разгонявший автомобиль весом 955 кг до 170 км/ч. Скорость 100 км/ч родстер набирал за 10,8 секунды, что тогда считалось хорошим показателем. Фанаты британского спорткара любят фильм Феллини за тщательно записанный звук мотора Triumph TR3A, хотя он и звучит на экране всего лишь несколько секунд.

Папараццо - значимый герой фильма, друг Марчелло, фотограф, имя которого стало нарицательным для обозначения репортера, гоняющегося за скандальными снимками: папарацци. Сам Феллини говорил о нем: "Камера живет за него. Он видит мир только через объектив, поэтому, когда он последний раз появляется в фильме, я даю крупным планом камеру, которую он держит в руках". Еще Феллини рассказывал, что имя для своего героя он позаимствовал у школьного друга, прозванного Папараццо за быструю манеру разговора.

Vespa - культовый итальянский мотороллер, без которого не обходится ни один итальянский фильм. Хоть на заднем плане, но обязательно промелькнет. Мотороллеры Vespa выпускаются с апреля 1946 года и до сих пор, а лицензии на его производство приобрели многие заводы - английский Douglas, испанский Motovespa, и только в СССР мотороллер выпускался безо всяких лицензий под названием "Вятка". В "Сладкой жизни" на мотороллере Vespa иногда появляется Папараццо - в качестве пассажира и с камерой в руках.