За отчетный период

Аркан не нужен

23 мая в московском парке "Зарядье" состоялась мировая премьера купе-кроссовера Renault Arkana. Впервые были представлены экстерьер и интерьер серийного автомобиля на примере топовой лимитированной версии Edition One, прием заказов на которую был открыт в онлайн-шоуруме марки. Лимитированный тираж в сто автомобилей был распродан за три часа. Как отметил Андрей Панков, генеральный директор "Renault Россия": "Arkana - это автомобиль, рожденный в нашей стране, созданный при широком участии российских специалистов и инженеров. Мы гордимся, что именно Московский завод Renault стал первой индустриальной площадкой для производства совершенно новой модели группы Renault". Николя Мор, старший вице-президент, операционный директор региона Евразия Groupe Renault, также выступивший на презентации, отметил, что Arkana - "автомобиль, который знаменует собой новый шаг в развитии бренда в России, призван изменить жизнь наших клиентов, подарив им новый уровень удовольствия от вождения".

Дико интересно

После журналистов первыми, кто увидел новый купе-кроссовер Renault Arkana, стали участники Adidas Sport-Marathon Trail, а также все гости арт-парка "Никола-Ленивец", где 9 июня проходили трейловые забеги на разные дистанции. Все потому, что компания "Renault Россия" стала генеральным партнером серии трейловых забегов Wild Trail, первый из которых и прошел в Калужской области во второй уик-энд июня. Трейлраннинг - бег по пересеченной местности, очень созвучен продукции марки Renault, в модельной линейке которой в России - шесть моделей кроссоверов и внедорожников. Гости Adidas Sport-Marathon Trail смогли принять участие в увлекательном квесте, организованном Renault. Организаторами же были предоставлены SUV-модели Sandero Stepway в версии City, Kaptur в версии Extreme, внедорожник Duster лимитированной серии Adventure, флагманский кроссовер Koleos, а также новый фургон Master в оранжевом цвете.

Точно в лунку

21 мая в гольф-клубе "Пестово" состоялся первый отборочный этап турнира BMW Avilon Golf Cup. Он проходил в формате stableford с учетом гандикапа. В прошлом сезоне "Авилон" поддержал более 40 турниров и в этом году вышел на новый уровень и организовал свой турнир. Пять отборочных этапов завершатся двухдневным финалом, где лучшие сразятся за главный приз состязаний - новый автомобиль BMW 3-й серии. Андрей Павлович, председатель правления автомобильной группы "Авилон", отметил: "BMW Avilon Golf Cup - это прежде всего спортивное соревнование, поэтому мы акцентировали особое внимание на принципах состязательности, честности и справедливости".

Дни грома

"Audi Россия" дала старт проекту Audi quattro days 2019. В рамках специально разработанной программы тест-драйвов жители четырнадцати крупнейших российских городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Екатеринбург, Краснодар, смогут испытать автомобили Audi на различных типах покрытия и лично убедиться в преимуществах легендарной системы полного привода quattro. Первые тест-драйвы прошли в подмосковном парке Яхрома, где были подготовлены две специальные площадки - полигон активной управляемости и внедорожный полигон. Кроме того, гостям мероприятия было предложено принять участие в соревнованиях и заездах "гоночного такси" с профессиональным пилотом, а для самых маленьких гостей праздника была предусмотрена специальная детская программа.

Больше звука

Российский проект двух крупнейших японских компаний, Suzuki и Pioneer, - модель SX4 Tabi powered by Pioneer доступна для покупки с 4 июня. Автомобиль, презентация которого прошла на "Хлебозаводе", оснащен набором ярких аксессуаров и целым рядом практичных решений для комфортной езды. Но главная черта SX4 Tabi - акустическая система серии А от Pioneer, которую отличает отличный звук и высокая надежность. Цена на Suzuki SX4 Tabi начинается от 1 615 990 рублей, тираж версии составит 50 экземпляров. "Все мы слушаем музыку в автомобиле, и нам хочется, чтобы она была качественной, именно об этом мы думали, когда принимали решение о запуске Tabi", - отметил генеральный директор "Сузуки Мотор Рус" Такахаси Юта.

Ваша подпись

"Хендэ Мотор СНГ" и Инновационный центр "Сколково" объявили о начале сотрудничества, в рамках которого планируется создать стартап Hyundai Mobility Lab. Основной задачей проекта станет разработка и внедрение приложения, с помощью которого клиент может воспользоваться услугами подписки и аренды автомобилей Hyundai. Оформить аренду можно будет дистанционно на любой удобный для потребителя период, получив при этом комплекс дополнительных услуг, список которых пока не называется. Воспользоваться ими сможет любой желающий, даже если он не является клиентом Hyundai. Заработать Hyundai Mobility должен уже во второй половине 2019 года. "Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в сфере разработки новых IT-решений в области мобильности, чтобы сделать жизнь своих клиентов удобной и комфортной", - заявил президент региональной штаб-квартиры Hyundai Motor Russia & CIS Сон Кунгсу.

Электрический заряд

Премьера нового флагмана марки Genesis - седана G90 - состоялась в Москве в начале июня. Церемония прошла в Электротеатре "Станиславский", что, вероятно, должно было подчеркнуть - в машине соединены передовые технологии и классические культурные ценности. Образ машины, характеризуемый создателями как "атлетичная элегантность", великолепно подчеркнул знаменитый российский актер Сергей Шакуров, который вместе с режиссером Алексеем Розиным и драматургом Екатериной Троепольской представил постановку, приуроченную к выходу автомобиля. На российском рынке Genesis G90 будет продаваться в четырех комплектациях - Prestige, Premier, Elite и Royal. Все эти превосходные степени воплотились в единое целое в завершении вечера, устроенного в Электротеатре, когда перед публикой выступил Сергей Мазаев со своими музыкантами из группы "Моральный кодекс".

Великолепная пятерка

Спецноминация «Лучший PR-департамент автопроизводителя» Здесь победа досталась компании MMC RUS (Mitsubishi Motors Corporation). В этой категории члены жюри оценивают компетентность и умение сотрудников PR-служб автомобильных компаний выстраивать оперативную и эффективную коммуникацию между автопроизводителем и журналистами.

Седьмая ежегодная церемония вручения Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса "Топ-5 Авто" состоялась в Москве 23 мая. В этот раз также не обошлось без сенсаций: в трех из пяти основных номинаций победили автомобили марки Audi. В номинации "Большой кроссовер/внедорожник" лучшим признан Audi Q8, в номинации "Большой и представительский городской автомобиль" - Audi A7 Sportback, в номинации "Спортивный автомобиль/купе/родстер/кабриолет" - Audi RS4. Два других победителя - Kia Ceed в номинации "Компактный городской автомобиль" и Jaguar I-Pace в номинации "Компактный кроссовер/внедорожник и автомобиль повышенной проходимости". Специальной награды "Легкий коммерческий автомобиль/пикап" удостоился Hyundai H1.

Спецноминация «Авто-персона года» Приз в ней присуждался за выдающиеся достижения на поприще автомобильного дела в России. Лауреатом в этом году стал шеф-дизайнер компании "АвтоВАЗ" Стив Маттин.

Однако, пожалуй, главной новостью церемонии стало известие о том, что начиная со следующего сезона в рамках премии "Топ-5 Авто" будет так же выбираться один автомобиль, лучший из лучших, и ему будет присуждаться титул Car of the Year, который будет действовать в течение одного года. "Сейчас мы готовы начать новую главу в истории "Топ-5 Авто" и официально определять российский Car of the Year. По аналогии с европейским или американским Car of the Year теперь такой титул будет ежегодно присваиваться и в России только одному автомобилю", - прокомментировал новость председатель жюри премии "Топ-5 Авто" Антон Чуйкин.

Как проходит голосование Экспертное жюри оценивало все модели, появившиеся на российском рынке в 2018 году, по пяти критериям: соотношению "цена - качество", дизайну, техническим инновациям, комфорту и практичности. После формирования шорт-листа члены жюри голосовали путем заполнения бюллетеней.

Теперь и в России

Торжественное открытие завода Haval на территории Тульской области состоялось 5 июня. Это первое зарубежное предприятие бренда, ориентированное на производство автомобилей по полному циклу. Общий объем инвестиций составил около 500 млн долларов. Проектная производственная мощность завода - 150 000 автомобилей в год, но на первом этапе она составит 80 000 автомобилей. Эти цифры дают понять, что компания планирует активно повышать объем продаж. Эксклюзивный дистрибьютор автомобилей и запчастей Haval на территории Российской Федерации "Хавейл Мотор Рус" подвел итоги продаж за май 2019 года, которые составили 712 автомобилей. Это почти в два с половиной раза больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. 553 из проданных в мае автомобилей - кроссоверы H6. До открытия завода модельная линейка Haval была представлена на российском рынке H2, Н6 и Н9. С 5 июня ее дополнит кроссовер Haval F7, который станет первой моделью, выпускаемой на российском заводе. Цена на новинку стартует с 1 449 000 рублей. Несколько позже под Тулой начнется также производство кросс-купе Haval F7x и внедорожника Haval H9.

Прочнее и экономичнее

Компания "Мишлен" представляет новую линейку грузовых шин Michelin X Multi Energy, одно из главных качеств которой - значительное снижение расхода топлива. Именно правильный выбор шин остается наиболее эффективным решением топливной экономичности. Согласно внутренним испытаниям "Мишлен", экономия топлива при использовании шины Michelin X Multi Energy достигает 2,5 литра на 100 км, что позволяет экономить до пяти тонн топлива в год с каждого автопоезда. Экономии топлива, а также высокой ходимости и долговечности сцепных свойств удалось добиться благодаря трем инновационным технологиям Michelin. Во-первых, стальному тросу, достигающему 400 м в длину, намотанному по всей окружности и ширине каркаса для обеспечения стабильной геометрии шины под эксплуатационными нагрузками. Во-вторых, инновационному дизайну протектора, эффективно компенсирующего естественное снижение сцепных свойств, возникающий по мере износа. И в-третьих, металлокорду нового поколения, более легкому, но при этом более прочному.