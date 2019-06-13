Сбербанк заключил сделку по проектному финансированию ГК «ЮгСтройИнвест»

13 июня 2019 года, г. Ростов-на-Дону, - Между Сбербанком и ГК «ЮгСтройИнвест»в лице генерального директора Юрия Иванова подписан договорпо финансированиюстроительства жилого дома(литер №19) в микрорайоне«Красный Аксай» на сумму 743 млн руб. Кредитная линия оформлена в рамках нового предлагаемого Сбербанком продуктас возможностью размещения средств дольщиков на счетах эскроу.



Продажа квартир в микрорайоне «Красный Аксай»(Литер 19) осуществляетсяв новых законодательных условиях. Счетэскроу оформляется в банке отдельно для каждого покупателя квартиры на основании зарегистрированного договора участия в долевом строительстве. Дольщик, который является владельцем счета эскроу, вносит на данный счет средства в оплату договора, и деньги блокируются до окончания строительства. При этом застройщикимогут их получить после ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности.

ГК «ЮгСтройИнвест» внимательно следит за изменениями законодательства, поэтому подготовка к работе в новых условиях проходила тщательно, с участием команды профессионалов, ведущих специалистов компании. Помимо 19 литера в микрорайоне «Красный Аксай» с помощью этой формы расчетов квартиру можно приобрести в литере №4экорайона «Вересаево».

В течение последних 12 месяцев с момента вступления в силу изменений в закон о долевом строительстве 214-ФЗ, Сбербанк не только внес существенные изменения в продукты проектного финансирования жилой недвижимости с целью снижения процентной нагрузки для клиентов, но и создал новые кредитные решения, которые позволяют застройщикам компенсировать возможный дефицит собственного участия в задуманных проектах.

Елена Скибина, директор управления финансирования недвижимости Юго-Западного банка ПАО Сбербанк:

«Сбербанк уже реализует ряд программ кредитования застройщиков и полностью готов к профессиональному обслуживанию в этой сфере. Для каждого проекта мы проводим индивидуальный анализ, гибко подходим к оценке эффективности.Это первая сделка с компанией«ЮгСтройИнвест»по проектному финансированию с использованием счетовэскроу. В Ростовской области в активной разработке банка – еще 20 проектов».

Также на текущий момент Сбербанк предлагает снижать процентную нагрузку по проекту за счет размещения средств дольщиков на счетах эскроу. Тем самым застройщик, который успешно организовал строительство и продажи, получает существенную экономию по кредиту. Помимо этого,в Сбербанкеимеется возможность рассмотреть предоставление отсрочки по уплате процентов, погашение которых производится только после ввода объекта в эксплуатацию.

Микрорайон «Красный Аксай», где теперь можно приобрести жилье по новым условиям, реализуется группой компаний «ЮгСтройИнвест».На сегодняшний день она занимает пятую строчку в рейтинге крупнейших застройщиков страны, является ведущей строительной компанией Юга России. «Красный Аксай» возводится на правом берегу Дона, микрорайон полностью благоустроен. В каждом дворе - детские и спортивные площадки, есть роллердром, прогулочная аллея с фонтаном, зоныворкаут и барбекю. Работает детский сад, строится школа на 1100 учащихся.