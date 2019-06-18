В теле письма

Не раз приходилось слышать о том, что раньше металл на кузове у автомобилей был чуть ли не как броня у танка. Потому что предполагалось - автомобиль будет служить не один десяток лет. Вспомните Volvo 240 - вечная, по сути дела, колесница. А сегодня, дескать, машины на несколько лет эксплуатации рассчитаны, а потому и металл на них, как фольга... Отчасти все, кто так утверждает, правы. Сейчас все вокруг одноразовое. "Наши руки привыкли к пластмассе, наши руки боятся держать серебро". Вот, например, бордюрный камень. Я помню, как дошкольниками на этих бордюрах красками что-то малевали, а потом, уже старшеклассниками, стряхивали на те же рисунки пепел. А сейчас эти камни меняют чуть ли не каждый год - вероятно, срок их службы стал теперь какой-то совсем маленький. И раз меняют бордюры, а заодно и асфальт, значит, наступило лето.

Дмитрий Гронский, главный редактор