Еще две партии выдвинули кандидатов на выборы главы Башкирии

В Башкирии еще две политические партии определились с кандидатами на пост главы региона. «Справедливая Россия» вчера на конференции выдвинула на безальтернативной основе главу регионального отделения Юрия Игнатьева. Господин Игнатьев возглавляет отделение с 2017 года. С тех пор ни в какой публичной политической деятельности замечен не был, хотя в прошлом году он избрался в Курултай. Бывший сотрудник МВД, с 2018 года он работает исполнительным директором охранного предприятия «Спартак», а до этого занимал различные должности в различных предприятиях, связанных с предпринимателем Артуром Хазигалеевым. Господин Игнатьев сообщил “Ъ-Уфа”, что с предложением выдвигаться от партии обращались и другие претенденты, но «у них не было политической программы, некоторым было все равно, от какой партии выдвигаться, некоторые были совсем неадекватные». Свою собственную политическую программу кандидат пока не предоставил.

Партия «Зеленые» выдвинула на должность главы республики владелицу модельного агентства «Статус» Санию Тимасову, позиционирующую себя также как бьюти-блогер. Глава регионального отделения партии Руфина Шагапова сообщила “Ъ-Уфа”, что решение было принято федеральным политсоветом «Зеленых». Госпожа Тимасова, оповестившая о намерении идти на выборы еще в мае, мотивировала свое решение фразой «Я смогла поднять грудь после двух детей, смогу поднять с колен и республику». При этом, видимо, не зная особенности участия в выборах главы, она планировала идти самовыдвижением, что не предусмотрено региональным кодексом о выборах.

В «Партии роста» решили не выдвигать своего кандидата, а поддержать единоросса, врио главы республики Радия Хабирова. Глава реготделения «Партии роста», уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкирии Рафаиль Гибадуллин пояснил “Ъ-Уфа” решение тем, что в партии видят в господине Хабирове «единого кандидата», а кроме того, осознают, что шансов пройти муниципальный фильтр у собственного кандидата от этой партии нет.

Напомним, что ранее своих кандидатов выдвинули «Партия пенсионеров», «Единая Россия» и КПРФ. В субботу конференцию по выдвижению кандидата проводит ЛДПР, в воскресенье — «Патриоты России».

Выборы главы Башкирии пройдут 8 сентября. Для регистрации, которая продлится до 20 июля, кандидатам нужно собрать не менее 454 нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов (5% от общего числа депутатов).

Дарья Кучеренко