КПРФ выдвинула на выборы главы Башкирии Юнира Кутлугужина

Башкирское отделение КПРФ сегодня на конференции выдвинуло на выборы главы Башкирии, которые пройдут 8 сентября, главу рескома Юнира Кутлугужина. За него проголосовало абсолютное большинство число делегатов конференции. Помимо него выдвигался также депутат Курултая Ильгам Галин, но он на конференции взял самоотвод. При этом на пленуме, который предшествовал проведению конференции, не ,были допущены до участия в голосовании еще несколько кандидатов, выдвинутых местными ячейками партии. Среди них — общественница Диана Демидова, первый секретарь рескома Советского района Альберт Рахматуллин, депутаты Курултая Рустам Хафизов и Дмитрий Чувилин.

Ирина Самойлова