«Партия пенсионеров» выдвинула на выборах главы Башкирии блогера Владимира Кобзева

В Башкирии появился первый кандидат на пост главы республики, официально выдвинутый политической партией. От Партии пенсионеров баллотируется известный в Уфе блогер Владимир Кобзев, известный также под ником «Кабзон». Конференции по выдвижению кандидата прошла сегодня, сообщили в региональном отделении партии. Господин Кобзев направил в ЦИК республики документы на регистрацию. Комментируя свое выдвижение, он заявил “Ъ-Уфа”: «Я просто хочу, чтобы мою будущую пенсию прямо сейчас не растаскивали по разным углам и в разные щели».

Выборы главы Башкирии пройдут 8 сентября. По местному законодательству к участию в выборах допускаются только кандидаты, выдвинутые политическими партиями. Для регистрации им нужно собрать не менее 454 нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов (5% от общего числа депутатов). Выдвижение продлится до 20 июня, регистрация — до 20 июля. О намерении участвовать в выборах ранее объявили в «Единой России» (выдвинет врио главы Башкирии Радия Хабирова), КПРФ (главу рескома Юнира Кутлугужина), ЛДПР и «Справедливая Россия».

Дарья Кучеренко