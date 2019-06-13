Прокуратура рассмотрит действия депутата думы Екатеринбурга во время акций протеста

Председатель комиссии гордумы по депутатской этике депутат от партии «Единая Россия» Анастасия Немец направила обращение в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям депутата от КПРФ Романа Ступникова. Он присутствовал на акциях протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере около драмтеатра. К обращению госпожа Немец прикрепила видео, где коммунист якобы совершает «хулиганские действия».

Однако, по словам члена комиссии Константина Киселева, на видео депутат «стоит около забора, никаких действий не предпринимает и просто эмоционально реагирует». Роман Ступников пояснил, что в своих действиях не видит ничего «хулиганского» и будет ждать решения прокуратуры.

Ранее комиссия по депутатской этике рассмотрела два вопроса о поведении депутатов-коммунистов Риммы Скомороховой, Олега Гордеева и Романа Ступникова, которые внесли предложение о самороспуске гордумы, а также участвовали в акциях протеста, проходивших в Екатеринбурге с 13 по 16 мая. Комиссия признала поведение депутатов соответствующим законодательству.

Анастасия Реутова, Екатеринбург