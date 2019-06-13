В Новосибирской области запущен в работу крупный животноводческий комплекс

Предприятие в Маслянинском районе Новосибирской области построила компания «Сибирская нива», общий объем инвестиций в проект составил 5,15 млрд руб. Проектная мощность комплекса — 62 тыс. т молока в год. Создано 130 рабочих мест. Андрей Травников, принявший участие в официальном открытии предприятия, оценил первые результаты работы нового объекта и подчеркнул, что для поддержки крупных производителей правительство региона намерено развить отлаженную логистическую систему. «Новые проекты, реализуемые, в том числе, на территории промышленно-логистического парка, откроют для производителей новые возможности, новые форматы работы»,— пояснил губернатор.



Глава региона напомнил, что он часто приезжает в Маслянинский район: «Очень приятно видеть, как стремительно происходят здесь изменения в лучшую сторону, как быстро реализуются проекты. Мы видим сегодня результат работы компании „Сибирская Нива“ по возведению нового предприятия, видим, как строятся жилые дома, как поддерживается социальная сфера, реализуются сразу несколько образовательных проектов». Правительство Новосибирской области, со своей стороны, всесторонне участвует и помогает в реализации различных проектов на территории Маслянинского района, отметил Андрей Травников.

Как сообщили в компании, при реализации нового комплекса применены передовые технологии, приобретен высокопродуктивный импортный скот, а также подобран квалифицированный персонал. Смонтированы две доильные «карусели», система водоочистки, пять вертикальных танков-охладителей на 156 т молока ежесуточно, комплекс оборудован компьютерной системой управления стадом.

«В основе технологии животноводческого комплекса заложен принцип „холодного содержания“ всего поголовья в зданиях со стенами, верхняя часть которых выполнена в виде штор, опускающихся при сильном ветре. Данная технология позволяет содержать высокопродуктивных молочных коров, получая от них высокие надои при небольших капитальных затратах»,— подчеркнули в «Сибирской ниве».

Предполагается, что сырое молоко, производимое животноводческим комплексом компании «Сибирская Нива», будет направлено для переработки на новый завод, который в настоящий момент строит ООО «Сибирская академия молочных наук». Предприятие должно стать крупнейшим производителем широкого ассортимента молочной продукции — твердых и полутвердых сыров, сливочного масла, сухого молока, йогуртов. При выходе предприятия на проектную мощность в 2024 году его потребность в молоке составит 1150 т сутки — это 420 тыс. т в год. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год. В настоящее время выполняются строительно-монтажные работы.