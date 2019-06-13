Путин поддержал президента Молдавии Додона

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва будет поддерживать президента Игоря Додона в политическом кризисе, случившемся в Молдавии. Он выразил надежду, что партнеры главы республики по коалиции смогут выстроить совместную работу в интересах государства и молдавского народа.

«Считаю, что Молдова — это не уникальная ситуация, не уникальная. Но наиболее показательная, потому что власть в Молдове, так же как отчасти и на Украине, была в полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими структурами, олигархами, которые подмяли под себя все государственные структуры»,— сказал Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир». Последние политические изменения в партийной борьбе президент РФ назвал шагами в направлении строительства «полноценного, цивилизованного, современного» государства.

Сейчас в Молдавии установилось двоевластие. Коалицией пророссийских социалистов и проевропейского блока ACUM («Сейчас») назначено новое правительство и уволены ключевые силовики. Но фактически руководивший страной с 2015 года олигарх Владимир Плахотнюк во главе Демпартии не желает отдавать власть. Он назвал случившееся госпереворотом, а его сторонники установили палатки практически у всех министерств и обещают не допустить на рабочие места новых руководителей госструктур. Новая молдавская власть, закрепившаяся в парламенте 8 июня, не может приступить к работе в главном здании правительства. Его, как и другие учреждения, контролирует Демпартия.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «В Молдавии установлен режим ожидания».