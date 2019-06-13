Вратарь «Зенита» Лунев извинился за инцидент во Внуково

Вратарь петербургского футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев принес извинения в связи конфликтом, который произошел у спортсмена с представителем авиакомпании «Россия» в аэропорту Внуково.

«Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений. Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо»,— цитирует заявление футболиста пресс-служба перевозчика.

Представители «России» пообещали «внимательно и всесторонне изучить» все детали конфликта.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что вратаря не хотели пускать на рейс, так как он был в состоянии алкогольного опьянения.Спортсмен отреагировал на отказ агрессивно, начав оскорблять сотрудников авиакомпании, после чего был доставлен в полицию. В отделении был составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ о мелком хулиганстве.