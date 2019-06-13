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Наиболее высокооплачиваемые спортсмены мира по версии Forbes

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12
Вид спортаЗарплата и премиальныеРекламаВсего ($ млн)
1. Лионель Месси (Аргентина)Футбол9235127
2. Криштиану Роналду (Португалия)Футбол6544109
3. Неймар (Бразилия)Футбол7530105
4. Сауль Альварес (Мексика)Бокс92294
5. Роджер Федерер (Швейцария)Теннис7,48693,4
6. Рассел Уилсон (США)Американский футбол80,5989,5
7. Аарон Роджерс (США)Американский футбол80,3989,3
8. Леброн Джеймс (США)Баскетбол365389
9. Стефен Карри (США)Баскетбол37,84279,8
10. Кевин Дюрант (США)Баскетбол30,43565,4
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