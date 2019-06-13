Наиболее высокооплачиваемые спортсмены мира по версии Forbes

|Вид спорта
|Зарплата и премиальные
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|Всего ($ млн)
|1. Лионель Месси (Аргентина)
|Футбол
|92
|35
|127
|2. Криштиану Роналду (Португалия)
|Футбол
|65
|44
|109
|3. Неймар (Бразилия)
|Футбол
|75
|30
|105
|4. Сауль Альварес (Мексика)
|Бокс
|92
|2
|94
|5. Роджер Федерер (Швейцария)
|Теннис
|7,4
|86
|93,4
|6. Рассел Уилсон (США)
|Американский футбол
|80,5
|9
|89,5
|7. Аарон Роджерс (США)
|Американский футбол
|80,3
|9
|89,3
|8. Леброн Джеймс (США)
|Баскетбол
|36
|53
|89
|9. Стефен Карри (США)
|Баскетбол
|37,8
|42
|79,8
|10. Кевин Дюрант (США)
|Баскетбол
|30,4
|35
|65,4
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