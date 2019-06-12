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В День России-2019 в Самаре центральная улица Куйбышева стала пешеходной

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Самара отпраздновала День России

Праздничные мероприятия были организованы во всех районах города. День России отметили десятки тысяч человек.

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