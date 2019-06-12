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Главные анонсы 13 июня
11/06
Lada Vesta является самой популярной моделью в шести городах-миллионниках России
11/06
В Оренбуржье снизилось количество безработных
11/06
Самарское метро в День России будет работать до часа ночи
11/06
В Самаре четыре фигуранта дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» помещены под домашний арест
11/06
Денис Паслер высказался против проведения домашних матчей ФК «Оренбург» в Самаре
11/06
В Орске в 2019 году отремонтируют 13,5 километров дорог
11/06
Департамент экономразвития Самары возглавил Иван Зотов
11/06
В Самаре в День России ограничат движение транспорта
10/06
Замглавы Сызрани Ирина Пыжова покинула свой пост
10/06
Свыше 800 разведчиков в Оренбуржье учатся выявлять условного противника
10/06
Александр Шикунов уйдет с поста спортивного директора «Крыльев Советов»
10/06
Наружные сети нового Дворца спорта в Самаре готовы на 80%
10/06
Самарская область вошла в Топ-5 регионов по падению объема ввода жилья
10/06
В Самарской области пяти учреждениям присвоен статус базовых школ РАН
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14
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
Самара отпраздновала День России
Праздничные мероприятия были организованы во всех районах города. День России отметили десятки тысяч человек.
Ъ-Волга-Online
от
12.06.2019, 22:51
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Финансы
Недвижимость
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Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия