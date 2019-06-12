Глава МИД Украины рассказал об ответных мерах при возвращении России в ПАСЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что планирует делать министерство в случае возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). «Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными»,— сообщил он в интервью «Европейской правде».

«Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя»,— пояснил господин Климкин.

По словам министра, «жизнь будет продолжаться и после июньской сессии ПАСЕ». «В конце концов, для Украины вероятное возвращение российской делегации в ассамблее почти на российских условиях не станет концом света»,— заявил министр.

«Но будет означать потенциальный конец доверия к Совету Европы. А еще — станет символическим сигналом того, что вопреки здравому смыслу Европа настроена и в дальнейшем подгонять отношения с РФ к какой-то новой причудливой нормальности»,— сказал глава МИД Украины.

Напомним, в 2014 году в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к России, российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий, а затем российским делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее и участвовать в мониторинговых миссиях. В ответ на действия ассамблеи Россия отказалась платить взносы. В течение трех последних лет Россия не участвует в сессиях ПАСЕ и в течение двух не перечисляет взносы в бюджет Совета Европы.

В этом году регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял резолюцию, в которой идет речь о предоставлении России полномочий для участия в июньской сессии.

Подробнее о возможной оттепели в отношениях Москвы и Совета Европы — в материале “Ъ”.