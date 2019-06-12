Турция назвала письмо Пентагона по С-400 противоречащим духу союзничества

Министр обороны Турции Хулуси Акара считает, что письмо исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана по российским системам С-400 противоречит духу союзничества Анкары и Вашингтона. Он отметил, что 13 июня проведет с господином Шанаханом телефонный разговор, а в конце июня планирует встретиться с ним лично.

«Ведется соответствующая работа. Турция готовит ответ Вашингтону»,— сказал министр журналистам (цитата по Anadolu). По его словам, в письме господин Шанахан «делится ожиданиями» по урегулированию проблем стратегического партнерства и отмечает важность продолжения сотрудничества. «Турция продолжит выполнять обязательства в рамках НАТО и двусторонних отношений с США. Ожидаем от партнеров того же отношения»,— сказал господин Акара.

В июле 2017 года Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех систем С-400 на сумму около $2,5 млрд. Поставки ожидались в марте 2020-го, но затем Анкара и Москва договорились ускорить процесс.

Из-за поставок С-400 США пригрозили Турции исключением из программы истребителей-бомбардировщиков F-35. Пентагон считает, что продажа С-400 позволит России собирать информацию о F-35. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз заявлял, что Анкара не откажется от закупки С-400.

Подробнее о планах поставок С-400 в Турцию читайте в публикации “Ъ” «Турцию отговаривают от покупки С-400».