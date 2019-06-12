Журналисты 66.ру раздали в Екатеринбурге федеральные газеты о деле Ивана Голунова

Сотрудники городского портала 66.ру провели около здания ГУ МВД по Свердловской области акцию по раздаче копий газет «Коммерсантъ» и «РБК», посвященных уголовному делу журналиста-расследователя Ивана Голунова. Напомним, вчера он был освобожден от уголовного преследования. Ранее полиция обвинил его в распространении наркотиков, он утверждал, что ему их подкинули, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. После его задержания редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК впервые в своей истории выпустили газеты с одинаковыми обложками и совместным заявлением в поддержку Ивана Голунова. В течение нескольких часов 10 июня все газеты были раскуплены. Они распространялись только в Москве и Санкт-Петербурге.

Изначально портал 66.ру планировал организовать на проспекте Ленин чтение материалов, посвященных Ивану Голунову. После того, как все обвинения с него были сняты, журналисты изменили формат акции: они в течение десяти минут раздали копии дефицитных газет. Поддержать коллег пришли представители Znak.com, ЕАН и других изданий Екатеринбурга.