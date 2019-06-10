В Екатеринбурге портал 66.ru проведет акцию в поддержку Ивана Голунова

Редакция екатеринбургского портала 66.ru 12 июня, в День России, проведет акцию в поддержку журналиста-расследователя «Медузы» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыта наркотиков (ст. 228.1 УК РФ). Акция пройдет в 12:00 у здания ГУ МВД по Свердловской области. «Это не публичная акция протеста, не митинг и не пикет. Мы никого не призываем прийти, но будем рады видеть всех, кому интересно изучить газеты, которые точно войдут в историю»,— говорится в сообщении портала в официальном телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в течение трех дней к зданию регионального ГУ МВД с одиночными пикетами выходили журналисты.

Ивана Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве. Журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ст. 228.1 УК РФ). В субботу, 7 июня, прошло заседание суда, на котором обвиняемый заявил, что наркотики ему подкинули, а дело связано с его расследованием о похоронном бизнесе. В итоге суд отклонил ходатайство следствия и отправил журналиста под домашний арест на два месяца.

Журналистское сообщество связывает преследование Ивана Голунова с его профессиональной деятельностью. 12 июня в Москве российские журналисты и активисты планируют провести марш в поддержку Ивана Голунова. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook. Организаторы марша заявили, что не будут его согласовывать, так как это мирное шествие.

Редакции «Коммерсанта», «Ведомостей» и РБК выпустили совместное заявление, в котором требуют «максимальной прозрачности при проведении расследования дела Ивана Голунова». Текст опубликован на первых полосах газет.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Распространили в крупном размере»