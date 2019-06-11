Дженнифер Лопес и Guess приглашают на вечеринку

Объявленная на днях фэшн-иконой по версии CFDA певица и актриса Дженнифер Лопес знает толк в ярких образах. Вместе с американским брендом Guess она создала капсулу, приуроченную к старту летнего концертного тура «It's My Party». В нее вошли футболки и джинсовые куртки с авторским принтом в духе поп-арт. Помимо магазинов бренда и официального сайта (уже в продаже) они будут представлены в pop-up зонах на концертных площадках. Напомним, в России звезда выступит 4 августа в Москве, 11 августа в Санкт-Петербурге. Дизайнеры Guess также ответственны за концертные образы команды певицы.