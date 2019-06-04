Дженни «on the floor»

В Бруклинском музее в Нью-Йорке прошла ежегодная церемония вручения престижной американской премии в индустрии моды CFDA Awards. Премию Fashion Icon получила Дженнифер Лопес. Подтверждая свой статус, она явилась на торжество в ярко-оранжевом наряде Ralph Lauren с длинным шлейфом. Лучшим дизайнером женской одежды стал Брэндон Максвелл, а в мужском сегменте лучшим был признан Рик Оуэнс. Лучшим зарубежным дизайнером оказалась Сара Бартон, Alexander McQueen. Самые эффектные выходы гостей церемонии — в фотогалерее «Коммерсантъ Стиль».