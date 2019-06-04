10 июня, понедельник
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

16
Певица и актриса Дженнифер Лопес в наряде Ralph Lauren и ее возлюбленный Алекс Родригес в смокинге Tom Ford на церемонии CFDA Fashion Awards

Фото: GettyImages

Дженни «on the floor»

Фэшн-иконой по версии CFDA стала Дженнифер Лопес

от

В Бруклинском музее в Нью-Йорке прошла ежегодная церемония вручения престижной американской премии в индустрии моды CFDA Awards. Премию Fashion Icon получила Дженнифер Лопес. Подтверждая свой статус, она явилась на торжество в ярко-оранжевом наряде Ralph Lauren с длинным шлейфом. Лучшим дизайнером женской одежды стал Брэндон Максвелл, а в мужском сегменте лучшим был признан Рик Оуэнс. Лучшим зарубежным дизайнером оказалась Сара Бартон, Alexander McQueen. Самые эффектные выходы гостей церемонии — в фотогалерее «Коммерсантъ Стиль».


Комментарии

Печать

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Санкт-Петербург#24

от 05.06.2019

Тренд "Кино" #22

от 28.05.2019

Стиль Украшения#21

от 22.05.2019

Стиль Инициативы#20

от 21.05.2019

Стиль Интерьеры#18

от 14.05.2019

Профиль пользователя