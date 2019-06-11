Генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев награждён Орденом Дружбы

Генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев награжден Орденом Дружбы за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активное участие в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу.



Указ о награждении государственной наградой подписан президентом России Владимиром Путиным. Нагрудный знак Ордена Дружбы генеральному директору «Россети Юг» Борису Эбзееву вручил губернатор Ростовской области Василий Голубев 11 июня на торжественной церемонии в Ростове-на-Дону.

Борис Эбзеев отметил, что коллектив компании проделал огромную работу по развитию электросетевого комплекса региона и улучшению социально-экономических показателей, обеспечил надежную работу энергетической инфраструктуры в период чемпионата мира по футболу в регионах своей ответственности.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 МВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале. Генеральный директор – Павел Анатольевич Ливинский.