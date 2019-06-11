Генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев награждён Орденом Дружбы

Генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев награжден Орденом Дружбы за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активное участие в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу.
Указ о награждении государственной наградой подписан президентом России Владимиром Путиным. Нагрудный знак Ордена Дружбы генеральному директору «Россети Юг» Борису Эбзееву вручил губернатор Ростовской области Василий Голубев 11 июня на торжественной церемонии в Ростове-на-Дону.
Борис Эбзеев отметил, что коллектив компании проделал огромную работу по развитию электросетевого комплекса региона и улучшению социально-экономических показателей, обеспечил надежную работу энергетической инфраструктуры в период чемпионата мира по футболу в регионах своей ответственности.
Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 МВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.
Генеральный директор – Павел Анатольевич Ливинский.
Компания «Россети Юг» (юридическое наименование ПАО «МРСК Юга») отвечает за транспорт электрической энергии по сетям 220 кВ и ниже на территории четырех субъектов Российской Федерации: Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Республики Калмыкия.
МРСК Юга обслуживает территорию общей площадью более 335 тысяч квадратных километров с численностью населения порядка 8,1 миллионов человек. В состав Компании входит 1 214 подстанций напряжением 35-220 кВ общей мощностью 18 723,8 МВА и 30 826 трансформаторных подстанций напряжением 6,10/0,4 кВ общей мощностью около 5 312,8 (МВА). Общая протяженность по трассе линий электропередачи –162,6 тыс. км. Численность персонала – свыше 13,6 тысяч человек.
Генеральный директор - Борис Борисович Эбзеев.