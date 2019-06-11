В работе «ВТБ-онлайн» произошел сбой

В работе «ВТБ-онлайн» наблюдаются сбои, сообщают «Интерфаксу» клиенты банка. У пользователей не загружается информация по счетам, некоторым не удается провести операции онлайн, а сообщения от банка приходят с опозданием.

Пресс-служба банка подтвердила «Интерфаксу» наличие определенных сбоев в работе IT-систем. Специалисты банка работают над устранением проблемы.

По информации сервиса по обнаружению сбоев DownDetector, первые проблемы у клиентов ВТБ возникли еще в понедельник вечером. Возобновились сбои примерно в 12:00 во вторник.

В мае был зарегистрирован еще один сбой онлайн-сервисов ВТБ.