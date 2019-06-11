Додон заявил об отмене роспуска парламента Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отменил решение о роспуске парламента. «Декрет о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в парламент 6 сентября, подписанный Павлом Филипом, не соответствует конституционными нормам, поэтому сегодня я подписал указ об аннулировании этого декрета»,— сказал господин Додон на брифинге после заседания Высшего совета безопасности (цитата по ТАСС).

По словам президента, на заседании Высшего совета безопасности отсутствовали генпрокурор Эдуард Хорунжен и председатель Нацбанка Молдавии Сергей Чокля.

В субботу, 8 июня, пророссийская Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство и избрали новый состав правительства. Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду заняла пост премьер-министра республики. Конституционный суд назвал коалицию и все принятые ею указы неконституционными и временно отстранил от должности господина Додона. Назначенный КС исполняющим обязанности президента Павел Филип подписал указ о роспуске парламента. Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что парламент и правительство не будут подчиняться решениям Конституционного суда.

Интервью вице-премьера России Дмитрия Козака о ситуации в Молдавии читайте в интервью вице-премьера “Ъ”.