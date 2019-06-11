Евгений Куйвашев взял на контроль ситуацию со взрывом газа в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял на контроль ситуацию со взрывом газа в жилом доме Нижнего Тагила, где в результате ЧП пострадали три человека: две женщины и мужчина, которого взрывной волной выбросило на улицу. «Оперативные службы проводят осмотр подъезда, где произошел инцидент. Выясняют точное число пострадавших. Параллельно выясняются причины ЧП. На месте находится глава города Владислав Пинаев»,— приводит слова губернатора департамент информполитики. По словам господина Куйвашева, сейчас главная задача, — «определить силы и средства для помощи эвакуированным жителям подьезда».

Пожар произошел 10 июня в микрорайоне Гальянка на Черноисточинское шоссе, 42. Примерно в 19:00 в одной из квартир на четвертом этаже взорвался бытовой газ. В здании выбило окна и двери. Огонь распространился на 90 кв. м. Повреждены три квартиры: две на четвертом этаже и одна на пятом. Из подъезда спасатели эвакуировали 13 человек, еще двоих спасли по автолестнице. На месте работали 49 человек и 25 единиц техники. Подъезд, где произошло происшествие оцеплен, на месте работает следственно-оперативная группа, говорится в сообщении регионального управления МЧС.

По факту произошедшего прокуратура и СКР организовали проверку. По словам главы пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых, пострадавщим мужчиной оказался молодой человек 1991 года рождения, инвалид второй группы. «По итогам проверки ОВД примут обоснованное процессуальное решение. В подъезде, где случилась беда, газ перекрыли»,— сообщил он.