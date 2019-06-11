В Нижнем Тагиле скончался один из пострадавших при взрыве газа в жилом доме

Ночью в Демидовской горбольнице Нижнего Тагила скончался один из пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме по улице Черноисточинское шоссе, 42. Эту информацию подтвердили РИА Новости во вторник в мэрии города. Напомним, 10 июня около 19:00 по местному времени в одной из квартир на четвертом этаже многоквартирного дома взорвался бытовой газ. В здании выбило окна и двери. Огонь распространился на 90 кв. м. Повреждены три квартиры: две на четвертом этаже и одна на пятом. Пострадали трое человек. На данный момент по факту взрыва сотрудниками СУ СКР по Свердловской области и прокуратуры региона проводятся проверки.