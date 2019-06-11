Молодые специалисты «Удмуртнефти» вышли в финал научно-технической конференции «Роснефти»

Пять первых, три вторых, семь третьих мест и восемь номинаций завоевали молодые специалисты «Удмуртнефти» и её дочерних обществ на кустовых этапах научно-технической конференции, прошедших в Оренбурге, Томске и Красноярске.

Уже более 10 лет «Роснефть» поддерживает научные разработки молодёжи по решению актуальных производственных задач. Ежегодно свои научно-технические проекты в рамках конференции презентуют более 2000 молодых специалистов из дочерних обществ со всей России. Оценивают работы руководители предприятий и центрального аппарата компании.

Особый упор в рамках реализации Стратегии «Роснефть-2022» делается на инновационные технологии и цифровизацию производства, а также экономически эффективные методы нефтедобычи. Именно этим направлениям уделяется внимание в большинстве проектов конференции.

Первое место в секции «Техника и технология добычи нефти и газа» в Красноярске, обойдя коллег-мужчин, заняла технолог цеха добычи нефти и газа № 10 Анжелика Шабалова. Молодой специалист работает на предприятии с ноября прошлого года. Но уже совместно с научным руководителем предложила новую конструкцию оборудования, обеспечивающего бесперебойную добычи нефти. Сегодня оно проходит испытания на скважине Гремихинского месторождения.

КНТК-2019 завершилась для молодых специалистов «Удмуртнефти» и ее дочерних обществ достойным количеством наград: 23 проекта продолжат борьбу в финале в Москве.

Научные работы молодых специалистов имеют большое практическое значение. Лучшие из них ежегодно внедряются в периметре компании «Роснефть» по всей России. Так, экономический эффект от 43 проектов, озвученных на конференции в 2018 году, составит 527 млн руб.