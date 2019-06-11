Rambler Group погасила долг перед «Трастом»

Председатель правления банка «Траст» Александр Соколов сообщил газете «Ведомости», что долг Rambler Group 3,3 млрд руб. перед кредитной организацией погашен. По его словам, были погашены и тело долга, и проценты.

Источники издания уточнили, что средства на погашение долга Rambler Group предоставил Сбербанк. Это является одним из этапов сделки между ними.

В апреле Сбербанк и Rambler Group объявили о договоренностях о сделке, в рамках которой интернет-компания, по данным источников “Ъ”, получит около 11 млрд руб. Сообщалось, что эти средства пойдут на погашение кредита в банке «Траст» и развитие медиаактивов, включая прежде всего онлайн-кинотеатр Okko.

Подробнее о сделке — в материале “Ъ” «Rambler Group сдали в банк».