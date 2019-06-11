Тренирующиеся в пилотировании на F-35 в США турецкие летчики прекратили обучение

Турецкие летчики, проходящие в США обучение по улучшению навыка пилотирования истребителей F-35, прекратили тренировки, сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Пентагона подполковника ВВС США Майка Эндрюса. Агентство отметило, что программа подготовки турецких летчиков была прекращена «из соображений безопасности».

«Департаменту известно, что турецкие летчики на авиабазе Люк не летают»,— сказал он. Господин Эндрюс добавил, что США возобновит программы, связанные с истребителями, если «политика Турции изменится». Агентство добавило, что на авиабазе Эглин подготовка турецких специалистов продолжается.

В июле 2017 года Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех систем С-400 на сумму около $2,5 млрд. Поставки ожидались в марте 2020-го, но затем Анкара и Москва договорились ускорить процесс.

Из-за поставок С-400 США пригрозили Турции исключением из программы истребителей-бомбардировщиков F-35. Пентагон считает, что продажа С-400 позволит России собирать информацию о F-35. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз заявлял, что Анкара не откажется от закупки С-400.

Подробнее о планах поставок С-400 в Турцию читайте в публикации “Ъ” «Турцию отговаривают от покупки С-400».