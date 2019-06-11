Колобков: отстраненные тренеры и врачи больше не работают с российскими легкоатлетами

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что все тренеры и врачи, которые ранее были отстранены от своей деятельности за нарушение антидопинговых правил, больше не работают с российскими легкоатлетами. «Все дисквалифицированные тренеры и специалисты не получают государственных средств, не работают со спортсменами и не присутствуют на тренировках»,— сказал он на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, решение Международной федерации легкой атлетики (IAAF), возможно, могло быть связано с публикациями западных СМИ о том, что те все еще работают с легкоатлетами.

Господин Колобков добавил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было в курсе сложившейся ситуации, но не видело нарушения. «Они готовят предъявить обвинения ряду спортсменов, которые сотрудничали с этими тренерами»,— отметил министр. Он добавил, что региональные легкоатлетические федерации могут быть привлечены к ответственности, если те действительно работали с отстраненными врачами и тренерами. В этом случае им грозит лишение аккредитации.

Напомним, 9 июня IAAF отказалась восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая находится под санкциями с 2015 года из-за допингового скандала. При этом ВФЛА формально выполнила практически все условия, отмеченные в «дорожной карте» IAAF.

Почему это произошло — в публикации “Ъ”.