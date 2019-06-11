В истории вписывают акционеров

Крупнейшие участники рынка бюро кредитных историй (БКИ) оказались в непростой ситуации. Анонсированный недавно законопроект о введении квалифицированных БКИ дает им шанс на расширение бизнеса, но требует изменений акционерной структуры. Доля каждого из собственников квалифицированного БКИ не сможет превышать 25%, тогда как у трех лидеров рынка есть контролирующие акционеры. Таким образом, собственникам придется или отказаться от развития активов, или искать партнеров.

На то, что во внесенном в Госдуму 5 июня законопроекте с поправками к закону о кредитных историях есть крайне важный нюанс, обратили внимание “Ъ” участники рынка. В одном из пунктов ст. 14 указано, что получить статус квалифицированного может лишь БКИ, доля каждого из владельцев которого не превышает 25%. Сейчас доля одного собственника БКИ не может превышать 50%.

25 процентов должна быть максимальная доля акционеров в квалифицированных БКИ

Согласно проекту, квалифицированные БКИ получат дополнительный функционал, именно они будут предоставлять кредиторам данные о долговой нагрузке граждан и компаний, обязательные при выдаче кредита. Остальным БКИ придется предавать собственные данные по запросу квалифицированным бюро, в то время как они между собой обмениваться информаций не будут и смогут сохранить уникальность данных.

Сейчас, по данным ЦБ, на рынке действуют 13 БКИ, на три из которых (НБКИ, ОКБ и «Эквифакс») приходится 95% процентов рынка. Еще одним крупным игроком выступает БКИ «Русский стандарт». Все четыре бюро рассчитывают получить статус квалифицированных (см. “Ъ” от 6 июня), однако у трех из них есть акционеры с долей 50%. По данным Kartoteka.ru, в ОКБ 50% владеет Сбербанк, в «Эквифакс» 50% у «Эквифакс Люксембург (№3) С.А.Р.Л.». Остальные собственники в данных бюро владеют долями по 25%. В БКИ «Русский стандарт» 50% принадлежат одноименному банку и 50% — Ильгизу Мухаметдинову.

Как пояснил “Ъ” председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, норма введена, чтобы источник информации не совпадал с обработчиком этой информации, то есть БКИ не контролировала кредитная организация. «Возможно, эта норма будет еще дискутироваться и формулировки изменятся,— отметил он.— Пока такой подход реализован, может быть, мы ограничим долю тех, кто является источником информации (банки, кредитные организации.— “Ъ”) для БКИ». По его словам, норма обсуждалась с ЦБ, и регулятор пока стоит на сформулированной в законопроекте позиции. Первое чтение планируется в июле, а окончательное принятие — осенью этого года, уточнил он. В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

«Есть четкое понимание, что такой информационный ресурс, как БКИ, нельзя монополизировать,— указывает партнер юридического бюро "Замоскворечье" Дмитрий Шевченко.— Соответственно, требование к установлению владения лицом или группой аффилированных лиц в размере не более 25% в бюро кредитных историй теоретически является оправданным».

Но среди участников рынка идею законодателей поддерживают лишь в НБКИ, где нет акционеров с долей более 25%. По словам его директора по маркетингу Алексея Волкова, бюро с 2005 года развивалось как межбанковский проект. Гендиректор ОКБ Артур Александрович сообщил “Ъ”, что там хотят получить статус квалифицированного бюро. «Мы активно участвуем в обсуждении новации с регулятором и другими участниками рынка»,— добавил он. В Сбербанке сообщили “Ъ”, что изучают готовящиеся поправки, в том числе норму по ограничению на долю владения в квалифицированных бюро, и проводят консультации с регулятором и заинтересованными сторонами.

«Требование должно распространяться только на источники предоставления кредитных историй, но не затрагивать профессиональных независимых операторов БКИ»,— считает гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. По его словам, «изменить состав собственников нетрудно», но с долей 25% для компании пропадет «всякий стимул развивать бизнес в России». В БКИ «Русский стандарт» отметили, что в случае принятия данной меры о сокращении доли одного владельца до 25% рассмотрят вариант продажи необходимой части бизнеса.

Доли в тройке крупнейших БКИ могут быть интересны инвесторам. По данным за 2017 год (более свежая информация отсутствует) все три крупнейших бюро были прибыльными. При этом выручка ОКБ за 2017 год составила 1,38 млрд руб., НБКИ — 1,41 млрд руб., «Эквифакса» — 1,5 млрд руб. Если бюро зарабатывает, отмечает управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский, покупатели найдутся, в частности это может быть интересно банкам, у которых нет своих БКИ.

Ксения Дементьева, Вадим Арапов