Кадыров положительно отнесся к условно-досрочному освобождению Титиева

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что приветствует решение суда по условно-досрочному освобождению руководителя чеченского офиса «Мемориала» Оюба Титиева. «Я всегда выступаю за то, чтобы наказание преследовало цель воспитания и исправления человека»,— написал господин Кадыров в Telegram.

«Если содеянное любым гражданином по закону подпадает под статью, связанную с ограничением свободы, это наказание должно служить инструментом исправления и возвращения человека на свободу, способным быть полезным семье и обществу, а не превращать его в рецидивиста»,— добавил Рамзан Кадыров.

Он выразил уверенность в том, что решение суда было объективным и все материалы дела были изучены.

Напомним, Оюба Титиева задержали 9 января 2018 года. В его машине обнаружили сверток с 200 г марихуаны. Правозащитник утверждал, что наркотики ему подбросили, а процедуру досмотра и изъятия фальсифицировали. Господина Титиева приговорили к четырем годам колонии-поселения.

О приговоре суда — в материале “Ъ”.