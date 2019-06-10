Суд условно-досрочно освободил Оюба Титиева

Главу чеченского офиса «Мемориала» Оюба Титиева, который был осужден за хранение наркотиков в особо крупном размере, освободили условно-досрочно по ходатайству защиты, сообщает «Интерфакс». «Судом удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении Титиева»,— рассказал агентству представитель Шалинского городского суда. Заседание проходило в колонии-поселении в Аргуне.

Напомним, Оюба Титиева задержали 9 января 2018 года. В его машине обнаружили сверток с 200 г марихуаны. Правозащитник утверждал, что наркотики ему подбросили, а процедуру досмотра и изъятия фальсифицировали. Господина Титиева приговорили к четырем годам колонии-поселения.

Подробнее о приговоре — в материале “Ъ”.