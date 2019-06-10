Нефтетрейдер Total подал иск к Антипинскому НПЗ почти на 1 млрд рублей

Компания—нефтетрейдер концерна Total «ТОТСА Тотал Ойл Трейдинг СА» 7 июня подала иск к Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) более чем на 911,4 млн руб., следует из картотеки дел Арбитражного суда Тюменской области. Причина разбирательства не называется.

Напомним, что в мае Антипинский НПЗ подал заявление в суд о признании организации банкротом после того, как его активы ($225 млн) были заморожены из-за иска VTB Commodities Trading. В пресс-службе предприятия утверждали, что в этом году несколько трейдеров в нарушение «ранее достигнутых договоренностей» перестали выдавать авансы для закупки нефтепродуктов, в результате в конце апреля завод приостановил поставки сырья.

В начале июня стало известно, что совместное предприятие азербайджанской SOCAR (60%) и Сбербанка (40%) «Сокар энергоресурс» купило кипрскую структуру Vikay Industrial, за счет чего получило 80% акций АО «Антипинский НПЗ».

Подробнее — в публикации “Ъ” «SOCAR вошла в капитал Антипинского НПЗ».