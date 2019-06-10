Грызлов опасается срыва Киевом новых договоренностей по деэскалации в Донбассе

Срыв Киевом отвода сил в районе станицы Луганская может говорить о неготовности новой украинской власти выполнить все остальные договоренности по деэскалации конфликта в Донбассе, заявил представитель России на минских переговорах Борис Грызлов.

«Сегодня Луганская народная республика в соответствии с принятым на Контактной группе 5 июня решением подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе станицы Луганской и выполнила необходимые действия для начала этого процесса. Украинская сторона от своих обязательств по отводу сил и средств отказалась, совершив провокационный обстрел на данном участке. Разведение сил в станице Луганской сорвано Киевом»,— добавил господин Грызлов (цитата по ТАСС).

5 июня в Минске участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня. Документ планировалось подписать 19 июня. Это была первая встреча контактной группы после избрания Владимира Зеленского, назначившего представителем Киева в переговорах Леонида Кучму. Последний уже занимал этот пост в 2014–2018 годах.

Предыдущее перемирие в Донбассе вводилось в ночь на 8 марта в честь Международного женского дня. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ тогда зафиксировали около 400 нарушений режима прекращения огня. На встрече в апреле контактная группа не сумела согласовать перемирие.

О том, почему инициативы нового президента Украины по урегулированию конфликта в регионе сочли в Верховной раде предательски мирными,— в материале “Ъ” «Леонид Кучма вызвал Донбасс на себя».