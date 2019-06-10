Виктор Ковалевский попробует вернуть пост директора воронежского музея «Костенки» в суде

Уволенный директор музея-заповедника «Костенки», известный воронежский ученый Виктор Ковалевский будет добиваться в суде признания незаконным решения о лишении его должности, а также восстановления на работе. Соответствующие требования господина Ковалевского принял к рассмотрению Центральный райсуд Воронежа, сообщает телеканал «Вести Воронеж». Господин Ковалевский возглавлял музей с 2013 года

Ответчиком выступает региональный департамент культуры, учредитель музея. Предварительное заседание назначено на 1 июля. Департамент принял решение об увольнении господина Ковалевского 7 мая. Это произошло «по решению работодателя» из-за «неприятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого является, непредставление или предоставление неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, что явилось основанием для утраты доверия к работнику со стороны работодателя».

В апреле, напомним, прокуратура объявила о возбуждении в отношении Виктора Ковалевского уголовного дела о растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) 700 тыс. руб. грантов. Ученому вменяют неправомерную оплату работ по археологическим исследованиям объекта «Стоянка Костенки-11 (Аносовка 2)» за счет грантов, выделенных из федерального и областного бюджетов. Сам ученый отверг обвинения, сказав, что целевые средства из Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований использовались строго по назначению, а сами фонды получали об этом детальные отчеты.

Воронежские общественники и историки после этого начали сбор подписей в поддержку коллеги, кампания в его поддержку также развернулась в соцсетях. А избранный от Воронежской области член комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Андрей Марков заявил, что «реакция общественности на возбуждение уголовного дела лучше всего демонстрирует безупречную репутацию ученого».

Сергей Калашников