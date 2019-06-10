Тимошенко предложила партии Зеленского объединиться в коалицию в Раде

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко обратилась к партии «Слуга народа», которую поддерживает президент Украины Владимир Зеленский, с призывом объединиться перед выборами в Верховную раду. «Наша команда настроена в новом парламенте идти в коалицию с новым президентом, с другими демократическими проевропейскими силами, и, более того, мы этой коалиции готовы предложить очень сильный план, а главное — сделать все, чтобы этот план стал реальностью»,— заявила госпожа Тимошенко на съезде партии (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Политик добавила, что демократические силы должны работать вместе, «чтобы на мажоритарных округах не прошли "мастодонты"». Будущее объединение Юлия Тимошенко предложила назвать «коалицией действий».

Напомним, 21 июля состоятся досрочные выборы в Верховную раду. По плану они должны были пройти в октябре, однако после инаугурации Владимир Зеленский распустил парламент, объяснив свое решение низким рейтингом Рады у населения. Президент Украины выразил уверенность, что после выборов в стране установится новая система власти.

Как развивается ситуация перед выборами в Раду — в материале “Ъ” «Украинские пасьянсы».