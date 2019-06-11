Платья в городе

Создатели k e k e — молодая семейная пара, которая живет на два города: Москву и Санкт-Петербург. В переводе с французского название марки означает «стремящийся произвести впечатление», «выпендрежник». Но провокационной позы в новой коллекции нет, зато есть много натурального шелка и органического хлопка.

Отснять новую коллекцию было решено на Сенном рынке в Петербурге, чтобы у зрителя возник эффект максимального погружения — вот так будут выглядеть модели в условиях реального города. Героиня фэшн-съемки ходит по рынку и выбирает продукты в платье, дополненном светлым тренчем и актуальной в этом сезоне плетеной сумкой.

Баланс стиля и комфорта в сочетании с высоким качеством и экологичностью — основа философии марки. Отсюда и выбор тканей — основным материалом новой коллекции стал микс натурального шелка (70%) и органического хлопка (30%). В условиях установившейся жары свободные ажурные платья и блузы с объемными рукавами из такой ткани дают своей обладательнице целый ряд преимуществ: приятная струящаяся фактура, удобство и комфортный температурный режим. Также в коллекцию вошли изделия из итальянской кожи и замши, тонкого хлопка и мягкой вискозы. Вещи k e k e можно трансформировать в зависимости от ситуации: например, благодаря поясу платье можно обвязать в три оборота, подчеркнув тем самым талию, либо убрать его и создать по-выходному расслабленный силуэт.