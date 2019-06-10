Москалькова предложила Путину создать рабочую группу по борьбе с дискриминацией журналистов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом Владимиром Путиным предложила создать консолидированную рабочую группу для мониторинга фактов дискриминации журналистов РФ и выработки механизмов правового реагирования. Сегодня, 10 июня, она представила президенту ежегодный доклад по правам человека. Как сообщает пресс-служба Кремля, Татьяна Москалькова отдельно проинформировала главу государства о деле журналиста Ивана Голунова.

В рабочую группу, по ее словам, могли бы войти представители Союза журналистов России, ведущих СМИ, профильных НКО и юристов, сообщает «РИА Новости». Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов сказал, что готов войти в состав рабочей группы. По его словам, первым делом могло бы быть дело журналиста Ивана Голунова.

Напомним, полицейские задержали Ивана Голунова 6 июня в районе станции метро «Цветной бульвар» в Москве. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение, следствие требовало арестовать его на два месяца. Суд решил отправить корреспондента под домашний арест.

7 и 8 июня в разных городах России прошли пикеты в поддержку журналиста. «Медуза» считает задержание Ивана Голунова провокацией, связанной с его профессиональной деятельностью.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Распространили в крупном размере».