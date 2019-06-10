Главные звезды российского кино на сочинской вечеринке у Bosco

Накануне вечером в Сочи отгремела официальная церемония открытия 30-го, юбилейного фестиваля «Кинотавр». Программу открыл фильм Валерия Тодоровского «Одесса». После его просмотра гости вечера отправились на Морвокзал в Bosco Дом кино, где их ждали вечеринка по случаю открытия фестиваля и выступление артистов «Гоголь-центра» с фрагментами нашумевшего концерта-посвящения «Наша Алла» в постановке Кирилла Серебренникова. Гости фестиваля зажигали до утра под головокружительный диджей-сет Федора Фомина, кульминацией вечера стал масштабный салют.

Вечеринку открытия фестиваля «Кинотавр» в Bosco Доме кино посетили Ксения Собчак и Константин Богомолов, Владимир Познер и Надежда Соловьева, Дарья Мороз, Ксения Рапоппорт, Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева, Анна Чиповская, Алексей Киселев и Маруся Фомина, Алена Долецкая, Саша Петров, Полина Зуева, Ингеборга Дапкунайте, Наталья Бардо, Алена Свиридова, Константин Хабенский, Виктория Толстоганова и Алексей Агранович, Леонид Ярмольник и другие.