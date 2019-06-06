На время проведения «Кинотавра» в Сочи откроется BOSCO Дом Кино

Компания Bosco di Ciliegi стала официальным партнером 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», церемония открытия которого состоится уже в эти выходные в Зимнем театре в Сочи. Откроет программу фильм Валерия Тодоровского «Одесса».

Гостей и участников фестиваля в Сочи будет ждать новая гостеприимная локация — BOSCO Дом Кино на Морвокзале, обещающая стать местом для светских вечеринок, отдыха, ярких концертов и фуршетов. Так, например, после просмотра «Одессы» гостей ждет выступление артистов «Гоголь-центра» с концертной программой «Наша Алла» из репертуара Пугачевой 1970–1980-х годов в постановке Кирилла Серебренникова.

В видеоролике, снятом режиссером Александром Молочниковым специально для BOSCO Дом Кино, друзья Boscofamily Александр Олешко, Ксения Собчак, Павел Табаков пытаются попасть якобы на главную вечеринку «Кинотавра». К счастью, в этом году их будет предостаточно.