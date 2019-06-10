Премия Витте у М. Загорнова Максиму Загорнову присуждена Международная премия им. С.Ю. Витте в номинации «Предприниматель года»

Директор Группы компаний «МКС», президент Ассоциации малой энергетики Максим Загорнов награжден Международной премией имени С.Ю. Витте. Награда в номинации «Предприниматель года» была вручена за выдающийся вклад в развитие национального рынка малой энергетики и энергоэффективного строительства.

Международная премия имени известного российского государственного деятеля конца 19 – начала 20 веков, бывшего министра финансов Сергея Юльевича Витте была учреждена Международной Академией ипотеки и недвижимости (МАИН) в 2004 году и своей главной задачей ставит возрождение исторических традиций взаимодействия бизнеса и власти, направленных на развитие рынка недвижимости и строительства в России.

За 15 лет лауреатами премии стали десятки государственных, общественных, политических деятелей и предпринимателей, внесших заметный вклад в развитие национального рынка недвижимости, жилищного и промышленного строительства, а также ипотечного кредитования. В этом году в номинации «Предприниматель года» Международная премия имени С.Ю. Витте была присуждена директору Группы компаний «МКС», президенту Ассоциации малой энергетики Максиму Загорнову.

«Независимый экспертный совет оценил существенный вклад Максима Александровича Загорнова в развитие рынка малой энергетики и энергоэффективного строительства, - отметил первый вице-президент Международной ассоциации фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования, председатель секции Экспертного совета комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ Валерий Казейкин. – Благодаря проектам распределенной генерации, реализуемым Группой компаний «МКС», российские предприятия получает доступные энергоресурсы, повышают свою энергоэффективность, а значит – становятся более конкурентноспособными, внедряют новые технологии, укрепляют экономический потенциал нашей страны».

Отметим, что в настоящий момент Группа компаний «МКС», возглавляемая М.А. Загорновым, реализовала более 50 объектов распредленной энергетики в России и за рубежом суммарной 220 МВт. Компания, внедряющая самые передовые технологии инжинирингового строительства, заняла лидирующие позиции на российском рынке малой распределенной энергетики.

Максим Загорнов как лауреат Международной премии получил почетный диплом и статуэтку из позолоченного серебра с изображением С.Ю. Витте.