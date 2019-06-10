Ушаков: Россия готова обсуждать продление СНВ-3

Россия выступает за сохранение существующих режимов по контролю над вооружениями, однако вопрос о продлении договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) после февраля 2021 года остается открытым, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, выступая на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». По его словам, Россия неоднократно подтверждала свою готовность обсуждать его продление.

«Сейчас нужно не разрушение остающихся элементов стратегической стабильности и сдерживания, а наоборот, сохранение и укрепление разоруженческих режимов»,— сказал господин Ушаков (цитата по ТАСС). Он также заявил, что в любом случае Россия «не останется беззащитной».

Помощник президента отметил, что Москва видит сигналы из Вашингтона по налаживанию диалога и готова их поддержать, но ждет конкретных шагов. По его мнению, выстраиванию отношений двух стран мешает предвыборная борьба, начавшаяся в США.

«Понимаем, насколько важны эти отношения для обеспечения безопасности и стабильности в мире. Посмотрим, конечно, но, подчеркну, мы готовы подхватить любые твиты, любые конструктивные импульсы»,— сказал господин Ушаков.

Напомним, 6 июня в рамках ПМЭФ президент Владимир Путин вновь напомнил, что Россия готова продлить СНВ-3, но может и не продлевать, если «никому не хочется» это делать. Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом России поднял вопрос о заключении нового аналогичного договору о СНВ ядерного соглашения между США, Россией и Китаем. При этом новый документ должен регулировать все виды оружия.

О судьбе договора — в материале “Ъ” «Как перезапустить СНВ-3».