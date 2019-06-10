В Крыму проходят обыски в домах сторонников «Хизб ут-Тахрира»

Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовные дела в отношении жителей городов Алушты, Белогорска и Симферопольского района, подозреваемых в организации и участии в деятельности запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». «10.06.2019 по местам их регистрации и проживания проводятся следственные действия»,— сказано в сообщении пресс-службы управления ФСБ.

Ранее адвокат Маммет Мамбетов сообщил в Facebook о задержании Энвера Омерова в районе Крымского моста. По данным юриста, он направлялся в Ростов-на-Дону на заседание суда по делу задержанных ранее в Симферополе сторонников «Хизб ут-Тахрира». Позже «Крымская солидарность» заявила о задержании сына Энвера Омерова Ризы. По данным организации, обыски проходят по пяти различным адресам.

Исламская организация «Хизб ут-Тахрир» запрещена в России и признана террористической, но, по заверениям ряда экспертов, ее члены не готовят и не совершают терактов. Тем не менее ее участники задерживаются, а суды назначают им большие сроки — от 10 до 24 лет лишения свободы. Правозащитники договорились с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой о выработке решения проблемы.

Подробнее о проблеме читайте в публикации “Ъ” «Террористов проверят на права человека».

Вадим Никифоров, Симферополь