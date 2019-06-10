«На реформы власть решиться не может, что приближает всеобщую деградацию»

Дело Ивана Голунова 10 июня рассмотрит Общественная палата Москвы: ранее журналист издания «Медуза» был помещен под домашний арест по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Сам Голунов считает события местью за его громкие расследования. История имеет большой общественный резонанс — за журналиста поручились многие общественные деятели, а актер Константин Хабенский публично поддержал его на открытии фестиваля «Кинотавр». Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что ситуацию сейчас постараются спустить на тормозах.

То, что произошло,— это привычная для России история. Вряд ли изначально здесь в ней большая политика, однако именно ею, скорее всего, все и закончится. Теоретически, наверное, можно предположить, что Иван Голунов виноват. Тем не менее, все это очень похоже на нечто другое — а именно на то, что криминал при поддержке силовиков сводит счеты с журналистом, который расследует его деятельность. Тем более, такой сегмент, как похоронный бизнес, еще с советских времен всегда считался одной из самых криминальных сфер деятельности.

Схема «Как устранить неугодного» стара как мир, и с этим может столкнуться любой гражданин России. В каких-то случаях проблему предлагают решить немедленно, а в каких-то — могут раскрутить дело. У человека находят наркотики, а это тяжкая статья УК, и подозреваемому мало того, что светит до 20 лет лишения свободы, так его еще и компрометируют. В случае Ивана Голунова это должно было выглядеть так — какой же он расследователь? На самом деле он преступник и наркоман.

Расчет простой — и государственные СМИ, и власть всегда на стороне силовиков. Тем более, когда речь идет о «гнилых» либералах, правоохранители, можно сказать, делают полезное дело — очищают страну от «пятой колонны», а ее представители покричат чуть-чуть и успокоятся.

Расчет был бы верным, если бы не одно «но» — обстановка в обществе постепенно накаляется, и в некоторой, не очень отдаленной, перспективе рискует выйти из-под контроля.

И в Кремле об этом прекрасно знают, потому и принимают относительно мягкие решения, в частности, по ситуации со строительством храма в Екатеринбурге.

Понятно, что те, кто устроил дело Голунова, не совсем понимают, что такое Петербургский международный экономический форум, поэтому они, учитывая собственную безнаказанность, решили не откладывать выполнение заказа в долгий ящик. И так получилось, что в самый главный день — «путинский» — на форуме стало известно об очередном громком деле. Такое даже сложно припомнить. Подставили так подставили.

Это при том, что главной неофициальной темой нынешнего ПМЭФ стал арест и задержание многолетнего инвестора в российскую экономику Майкла Калви. С помощью нехитрых политтехнологий вопрос удалось вроде бы как замылить, но вот нежданно-негаданно Кремль получил очередной «подарок» от московских силовиков. Владимир Путин, Сергей Собянин, Герман Греф и другие говорят о сказочных успехах нашей страны, а дело Калви пытаются поставить себе в заслугу — мол, у нас законность, и вот пожалуйста: инвестируй инвестор, пока у тебя, например, наркотики не нашли.

Более того, задержание Ивана Голунова вызвало широкий общественный резонанс, даже журналисты госканалов коллегу поддержали. Вместе с тем, грядет встреча с президентом США Дональдом Трампом. Очевидно, что демократы в Конгрессе и общественное мнение на Западе не оставят не замеченным происходящее в России. Короче говоря, все это совсем некстати для Кремля. С другой стороны, и силовики будут стоять на своем, иначе им самим тюрьма светит.

Так что же скажет Владимир Путин? Главное — от проблемы не отмахнешься, с ней надо что-то делать. Самое простое, видимо, попытаться спустить ее на тормозах: сказать привычную мантру, что, мол, суд разберется, и одновременно поручить, чтобы с парнем не особо жестко поступили.

Однако через какое-то время ситуация вновь рискует повториться, тем более что таких случаев уже с каждым разом становится все больше.





Ведь условия жизни ухудшаются, на Запад бизнес не пускают — санкции, значит, нужно добывать деньги внутри страны, в том числе отнимая у других. И никто уже особо ничего не стесняется: форум — не форум, подумаешь. Если болезнь не лечить, то организм постепенно приходит в негодность. Но на реформы власть решиться не может, и это приближает всеобщую деградацию.

Оттого столько пессимизма было на Международном петербургском экономическом форуме: не верит бизнес в национальные проекты, да и не только бизнес.