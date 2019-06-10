МИД Ирана отрицает запрос на покупку С-400 у России

Иран не планировал покупать у России зенитно-ракетные комплексы С-400, сообщил агентству Fars официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави. «Мы не подавали заявку на системы C-400 из России. В настоящее время мы не ощущаем потребности в этой системе»,— утверждает представитель министерства.

Источники Bloomberg говорили, что Москва отказалась поставлять Тегерану С-400 из-за опасений, что сделка может обострить ситуацию на Ближнем Востоке. Вице-премьер Юрий Борисов назвал эту информацию вбросами и заявил, что Россия не получала от Ирана запрос на поставку С-400.

Напомним, в мае сильно обострились отношения Ирана и США. Командование американских ВС предупредило о возможной подготовке Тегераном атаки на Ближнем Востоке. На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил о намерении отправить в регион Персидского залива дополнительный военный контингент. МИД Ирана счел это угрозой глобальному миру и стабильности.

О развитии американо-иранских отношений читайте в публикации “Ъ” «Дональд Трамп помянул Иран добрым словом».