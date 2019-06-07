Вице-премьер Борисов отрицает запросы Ирана на поставку С-400

Россия не получала от Ирана запрос на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400, сказал «РИА Новости» вице-премьер Юрий Борисов. Он назвал сообщения СМИ на эту тему вбросами. Как сообщал Bloomberg, Москва отказалась поставлять в Тегеран зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за того, что сделка может обострить ситуацию на Ближнем Востоке. МИД России никак не прокомментировал информацию агентства.

Напомним, отношения Ирана и США сильно обострились за последний месяц. В мае командование ВС США предупредило о возможной подготовке Тегераном атаки на американские силы на Ближнем Востоке. 24 мая президент США Дональд Трамп заявил о намерении отправить в регион Персидского залива дополнительный военный контингент. МИД Ирана счел это угрозой глобальному миру и стабильности.

О развитии американо-иранских отношений читайте в публикации “Ъ” «Дональд Трамп помянул Иран добрым словом».