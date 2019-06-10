ВОЗ сообщила более чем о 650 погибших с начала вооруженных столкновений под Триполи

Не менее 653 человек погибло с начала вооруженного конфликта в окрестностях ливийской столицы Триполи, более 3,5 тыс. ранено.

«Число жертв в результате продолжающегося конфликта в столице Ливии Триполи составляет 653 человека, включая 41 мирного жителя; 3547 человек получили ранения, включая 126 мирных жителей»,— сообщает ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

#Tripoli clashes: Among the civilians hurt this past week are 3 health workers. The toll for the ongoing conflict in #Libya's capital is 653 dead, including 41 civilians, and 3547 wounded, including 126 civilians. @OCHA_Libya — World Health Organization in Libya (@WHOLIBYA) 9 июня 2019 г.

4 апреля Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Хафтара выдвинулась в сторону Триполи, где располагается контролирующее запад страны правительство национального согласия. Военные заняли несколько районов на юго-западе города.

О развитии конфликта читайте в публикации “Ъ” «Триполи ищет союзников против фельдмаршала Хафтара».