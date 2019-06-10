Минсельхоз овладевает «Росагролизингом»

Минсельхоз рассчитывает получить полномочия по осуществлению от лица РФ прав акционера АО «Росагролизинг» вместо Росимущества. По мнению ведомства, это позволит лучше управлять госкомпанией и повысить эффективность госпрограммы развития агропромышленного комплекса (АПК): «Росагролизинг» является ключевым для Минсельхоза инструментом технического переоснащения сельского хозяйства, хотя за последние годы накопил убытки, превышающие половину уставного капитала. В Минэкономики “Ъ” сообщили, что «вынужденно» согласовали передачу госкомпании, заверив, что это единичный случай и подобные инициативы других ведомств поддержаны не будут.

Минсельхоз предлагает передать ему полномочия по осуществлению прав акционера АО «Росагролизинг» — проект постановления правительства об этом опубликован для общественного обсуждения. Сейчас функции собственника от лица РФ исполняет Росимущество. Сам «Росагролизинг» создан в 2001 году для модернизации АПК за счет льготного лизинга сельхозтехники. Уставный капитал компании составляет 87 млрд руб. В 2012 году правительство задумывалось о приватизации «Росагролизинга» — его продажа была включена в план приватизации на 2013 год. Однако в том же году по настоянию Минэкономики и Счетной палаты, которая на фоне заявлений о дебиторской задолженности в 39 млрд руб. решила провести проверку за десять лет, от идеи отказались. Тогда Минэкономики предлагало подумать о превращении компании в институт развития.

Для Минсельхоза «Росагролизинг» является ключевым инструментом технического переоснащения АПК — в 2019–2021 годах компания должна поставить 27,4 тыс. единиц техники на 112,7 млрд руб. Ради льготного лизинга компанию практически ежегодно докапитализируют: так, в конце 2018 года «Росагролизинг» получил 4 млрд руб., а в этом году — еще 3 млрд руб. Впрочем, ранее в компании заявляли о потребности в 24 млрд руб. на 2019–2021 годы для закупки техники и покрытия выявленной «дыры» в капитале. Как отмечается в аудиторском заключении PwC, на конец 2018 года накопленный убыток составил 47,7 млрд руб. при уставном капитале в 83,5 млрд руб. Отметим, что проблемы госкомпании во многом стали результатом конфликта вокруг нее еще в 2010 году между тогдашним министром Еленой Скрынник и первым вице-премьером Виктором Зубковым (см. “Ъ” от 11 февраля 2010 года), в итоге смена руководства компании привела к резкому ухудшению ее работы (см. “Ъ” от 11 июня 2010 года). На ухудшение финансовых показателей госкомпании в 2016 году обращала внимание и Счетная палата. Так, в 2013–2015 годах «Росагролизинг» получил убыток в 22,6 млрд руб. из-за расторжения договоров с лизингополучателями, изъятия техники и ее продажи с дисконтом.

Возникновение «дыры» в капитале в самом «Росагролизинге» объясняют работой в высокорисковом секторе: «Финансовый результат большинства клиентов во многом зависит от природно-климатических факторов, но мы не перекладываем эти риски на стоимость услуги и держим ставку вознаграждения на уровне не выше 3,5%». Планируются и меры по улучшению финансового состояния: оптимизация издержек за счет увеличения выдачи по новым лизинговым сделкам, реинжиниринг бизнес-процессов, переоценка неликвидных и уступка проблемных активов, а также диверсификация структуры финансирования лизинговых сделок. При этом в компании подтвердили “Ъ”, по мнению ее руководства, консолидация в руках Минсельхоза полного объема полномочий по управлению компанией «видится логичной».

По словам заместителя главы Минэкономики Оксаны Тарасенко, курирующей управление госактивами, согласование ведомством этого проекта стало «вынужденной мерой», направленной на реализацию антикризисных мероприятий в рамках поставленных перед Минсельхозом стратегических задач. «В дальнейшем, конечно, такие инициативы по передаче прав акционера компаний с госучастием от Росимущества министерством поддерживаться не будут»,— заверила “Ъ” госпожа Тарасенко. В Росимуществе предложение Минсельхоза комментировать не стали.

В Минсельхозе “Ъ” заверили, что в случае консолидации полного объема полномочий примут «все необходимые меры по повышению эффективности деятельности компании». Задачу «Росагролизинга» министерство видит в выстраивании работы так, чтобы не терять капитал, который инвестировало государство, и одновременно увеличивать закупку техники для передачи в лизинг. Снижение финансовых результатов госкомпании там связывают с сосредоточением достаточного объема бизнеса в животноводстве и перерабатывающей промышленности при отсутствии должного понимания рисков в этом сегменте, а также с большим количеством техники, не изъятой у должников по лизинговым договорам.

«Отклонения в финансовой стабильности» «Росагролизинга» в ведомстве считают прогнозируемыми — вознаграждение компании в пять раз ниже среднерыночных показателей. «В мае 2019 года совет директоров "Росагролизинга" утвердил стратегию развития компании до 2024 года. И уже сегодня мы видим динамику увеличения производственных показателей по поставке техники аграриям»,— отмечают в министерстве. Так, если объем нового бизнеса в 2018 году составил 15,5 млрд руб., то за пять месяцев текущего года — 13,8 млрд руб. Компания, добавляют в Минсельхозе, показывает хорошую динамику по снижению просроченной задолженности, а количество договоров с просрочкой более 90 дней на текущий момент снизилось более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом.

По мнению директора офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслава Абрамова, смена курирующего госкомпанию ведомства может упростить и оптимизировать работу. Эксперт опасается, что «дыры» в капитале «Росагролизинга» могут быть связаны с заключением фиктивных договоров лизинга и поставок товаров. Впрочем, господин Абрамов видит и возможности укрепления положения компании: с 2020 года правительство отменит субсидии на закупку техники, а значит, продажи сельхозтехники и модернизация АПК должны проводиться исключительно с применением лизинга. Исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин отмечает, что перевод компании из ведения Росимущества в Минсельхоз исключительно техническая операция. Но, добавляет он, именно устранение бюрократических барьеров позволит компании стать более эффективной — особенно на фоне планов правительства по развитию лизинга.

Евгения Крючкова, Олег Сапожков