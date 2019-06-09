Бабош и Младенович выиграли Открытый чемпионат Франции по теннису в парном разряде

Победителями Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) в парном разряде стали венгерка Тимея Бабош и француженка Кристина Младенович. В финале они обыграли китаянок Инъин Дуань и Чжэн Сайсай со счетом 6:2, 6:3. Встреча в Париже продолжалась 1 ч. 10 мин.

Это вторая победа Бабош и Младенович на турнирах серии Большого шлема. В 2018 году они выигрывали Открытый чемпионат Австралии. Тогда они обыграли россиянок Елену Веснину и Екатерину Макарову.

Накануне восьмая ракетка мира Эшли Барти такде стала победительницей Открытого чемпионата Франции. В одном из самых неожиданных финалов за всю историю Roland Garros 23-летняя австралийка всего за 70 минут в двух партиях обыграла 19-летнюю чешку Маркету Вондроушову.

Подробнее – в материале “Ъ” «Принесенная ветром».