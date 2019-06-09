IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федерации (IAAF) решил не восстанавливать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) после допингового скандала, сообщил представитель IAAF Руне Андерсен на пресс-конференции.

«Совет решил продлить отстранение ВФЛА. Мы рекомендовали это Совету, и Совет дал свое согласие»,— сказал господин Андерсен (цитата по «Интерфаксу»).

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года из-за многочисленных нарушений, связанных с сокрытием допинговых инцидентов. Российские легкоатлеты пропустили Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро, а после нее получили возможность выступать на международных соревнованиях лишь в нейтральном статусе и после прохождения довольно сложной процедуры «фильтрации» заявок спортсменов в IAAF.

Почему могли быть введены новые санкции — в публикации “Ъ” «Российская легкая атлетика провалила тест на справку».